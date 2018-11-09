Истребитель ВМС США F/A-18 разбился у берегов японского острова Окинава

15:28 | 12.11.2018

Американский военный самолёт F/A-18 потерпел крушение в районе японской префектуры Окинава. Оба летчика смогли катапультироваться и были спасены. Самолет совершал тренировочный полет, взлетев с палубы авианосца «Рональд Рейган». По сообщениям военных, к катастрофе привели технические неполадки на борту, их характер не уточняется, передает РИА «Новости».