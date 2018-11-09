В сахалинском Холмске уволилась учительница, унизившая школьницу из-за дырки на кофте

15:10 | 12.11.2018

На Сахалине из школы уволилась учительница, публично оскорбившая ученицу из-за дырки на кофте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу управления образования района Татьяну Карнаух.



Она уточнила, что с 62-летней учительницей была проведена «беседа о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний» в отношении учащихся и их родителей. По словам Карнаух, педагог признала вину и уволилась. Перед уходом в присутствии всего класса учительница принесла извинения школьнице и ее родителям.



Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, где учительница МАУ «СОШ № 1» города Холмска на глазах у всего класса очень резко отчитывает девочку за неопрятную одежду и называет школьницу приемной дочерью ее родителей. В понедельник органы прокуратуры области организовали проверку.