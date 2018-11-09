Новым главой протокола премьер-министра РФ стал Сергей Соболев

15:05 | 12.11.2018

Главой протокола председателя правительства и замруководителя аппарата правительства вместо ушедшей в отставку Марины Ентальцевой назначен Сергей Соболев, сообщает пресс-служба правительства. Таким образом, Соболев снимается с должности директора Департамента протокола Правительства РФ. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Медведевым.