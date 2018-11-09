Установлены все железнодорожные опоры моста через Керченский пролив

15:00 | 12.11.2018

Строители возвели все опоры железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом говорится в документе информационного центра «Крымский мост», передает РБК. Отмечается, что строители соединили первый пролёт со стороны Керчи и арку Крымского моста. Из 595 установленных опор 307 приходятся на железнодорожную часть.



Напомним, автодорожная часть Крымского моста была запущена 15 мая, строительство железнодорожной части продолжается, открытие запланировано на 2019 год.