Главой Хакасии стал представитель КПРФ Валентин Коновалов

14:54 | 12.11.2018

Единственный кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одержал победу на выборах, свидетельствуют данные Центризбиркома, передает РИА «Новости». По информации ЦИК, Коновалов набрал 57,57 процента голосов. Против его кандидатуры выступили 41,16 процента избирателей.



Как напоминает rg.ru, в первом туре выборов, который состоялся в единый день голосования 9 сентября, победителя выявить не удалось. Наибольшее число голосов набрал Коновалов, вторым стал прежний глава региона Виктор Зимин. Но в назначенный срок второй тур голосования не состоялся. Зимин отказался от участия и ушел в отставку. Его примеру последовали и два других кандидата, занявших третье и четвертое места.