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Россия и мир


14:48 | 12.11.2018

Жертвами взрыва на складе фабрики на востоке Китая стали шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на складе завода, произошедшего в понедельник в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает rg.ru. ЧП произошло около 10:00 по местному времени (5:00 мск) на территории объекта, принадлежащего компании «Хуэйфэн», которая специализируется на нефтяном оборудовании.

Очевидцы сообщают, что от здания склада поднимается столб густого дыма. Количество человек, находившихся в помещении склада на момент взрыва, также неизвестно. По некоторым данным, их могло быть несколько десятков, сообщает MK.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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