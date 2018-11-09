Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тысяч рублей за опасное вождение

14:44 | 12.11.2018

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о подготовке законопроекта, который вводит штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей, передает russian.rt.com.



«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. руб.», — сказал Черников.



Ведомство рассчитывает, что документ будет принят до конца года.