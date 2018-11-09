Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности к «другим» отношениям с Россией

14:41 | 12.11.2018

Великобритания открыта к «другим» отношениям с Россией, говорится в заявлении британского премьера Терезы Мэй. Премьер планирует выступить с этим заявлением на банкете лорда-мэра лондонского Сити в понедельник, но его текст распространен в СМИ уже сейчас, передает РБК.



«Как я и сказала год назад, не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми другому типу отношений — таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов Совбеза ООН», — заявила британский премьер, сообщает gazeta.ru.