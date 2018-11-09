В результате лесных пожаров в Калифорнии погиб 31 человек

14:37 | 12.11.2018

В результате лесных пожаров в Калифорнии погиб уже 31 человек, почти 230 числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил более 6 тысяч зданий, большинство из которых жилые, передает «Эхо Москвы». Уточняется, что пожар Camp, который бушует на севере штата, унёс жизни 29 человек. Ещё двое погибли из-за пожара Woolsey на юге Калифорнии.



В результате катастрофы более чем 52 тысячам людей пришлось бежать из своих домов. 1,3 тысячи из них находятся во временно обустроенных убежищах. Власти штата отправили на борьбу с огнем более восьми тысяч пожарных, сообщает lenta.ru.