Как сообщили американские СМИ, России удалось сократить роль доллара в своей экономике

14:34 | 12.11.2018

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщается, что России удалось сократить роль доллара в своей экономике. При этом в статье подчёркивается, что стране будет чрезвычайно трудно полностью отказаться от доллара, передает russian.rt.com.



«Доля валютных депозитов физических и юридических лиц в российских банках упала в сентябре 2018 года до 26%, с пика в 37% в 2016 году», — приводит расчеты издание.



Как указано в публикации The Wall Street Journal, страна готова к усилению санкций США, ожидаемому в конце этого месяца. В этом году Банк России увеличил свои золотовалютные резервы и продал казначейские облигации США. Сейчас планируется увеличить количество торговых сделок в рублях. Для экспортеров, которые не используют в расчетах доллар, рассматриваются налоговые льготы.