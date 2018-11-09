Трамп, Путин, Макрон и Меркель обсудили ДРСМД и санкции

14:29 | 12.11.2018

Президент США Дональд Трамп обсудил несколько ключевых проблем с президентом России Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель во время ланча в Елисейском дворце в Париже, который состоялся в воскресенье, 11 ноября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.



«Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею», - сообщила Сандерс.