В Китае представили первого в мире виртуального телеведущего

15:00 | 9.11.2018

Китайское новостное агентство Синьхуа продемонстрировало первого в мире виртуального телеведущего. Необычную разработку показали в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом, которая в настоящее время проходит в китайском Учжэне. Виртуальный ведущий «срисован» с реального человека – ему досталась внешность сотрудника агентства по имени Чжан Чжао.



Искусственный интеллект имитирует голос, движения губ и выражение лица реальных китайских телеведущих. В агентстве отмечают, что виртуальный диктор может работать круглосуточно, что позволит снизить расходы на создание новостных выпусков. Также технология может быть полезна в ситуациях, когда выпуск новостей нужно сделать срочно, отмечает lenta.ru.