14:33 | 9.11.2018

Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» запустили на Кольцевой линии московского метро. Церемония запуска поезда состоялась в электродепо «Красная Пресня». «Это уже третий поезд, посвященный Дальнему Востоку», — передает пресс-служба подземки заявление начальника метрополитена Козловского. Состав будет курсировать полгода.