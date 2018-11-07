Подозреваемый в убийстве москвички и ее двенадцатилетнего сына сознался в преступлении

14:17 | 9.11.2018

Следственный комитет России опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеозапись признания подозреваемого в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы. «За убийство Екатерины Александровны и ее сына 12 лет Александра Вадимовича… Да, вину признаю», — ответил подозреваемый на вопрос о том, за что он был задержан и признает ли свою вину, передает gazeta.ru.



На вопрос о том, раскаивается ли он в преступлении, задержанный после недолгого молчания отвечает: «За мальчика очень как-то некрасиво вышло… Сознаюсь».



Тела женщины и ее сына-подростка нашли вечером 7 ноября в квартире на улице Софьи Ковалевской. Следователи возбудили дело об убийстве. Вскоре удалось задержать подозреваемого — уже судимого за тяжкие преступления жителя столицы, напоминает РИА «Новости».