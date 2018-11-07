США ввели санкции против нескольких санаториев Крыма

13:59 | 9.11.2018

США ввели санкции в отношении трех крымских санаториев и компании «Южный проект», которая принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука, сообщается на сайте американского минфина. Всего в списке девять организаций. Среди них — санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», передает РИА «Новости».