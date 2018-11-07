Россия и мир
13:55 | 9.11.2018
В Сирии освободили 19 мирных жителей, захваченных боевиками ИГ
© «Вечерние Ведомости»
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