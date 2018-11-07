В Сирии освободили 19 мирных жителей, захваченных боевиками ИГ

13:55 | 9.11.2018

Военные сирийской армии под руководством российских офицеров из Центра примирения враждующих сторон освободили 19 заложников, которых боевики ИГ (организация запрещена в РФ) удерживали более трёх месяцев в районе населённого пункта Хамим к востоку от Пальмиры, передает russian.rt.com. В данный момент освобожденным «оказывается вся необходимая помощь для скорейшего возвращения к мирной жизни».