На 55-м году жизни умер один из самых известных актеров «Ералаша» Николай Румянцев

13:48 | 9.11.2018

На 55-м году жизни умер Николай Румянцев, сыгравший более десяти ролей в киножурнале «Ералаш». Об этом РБК сообщил начальник отдела маркетинга компании «Санмаркет» Владимир Босых, где актер проработал последние три года. Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока также не сообщается.



Как отмечает russian.rt.com, в киножурнале, который выходил с 1974 года, Румянцев начал сниматься в десять лет. После участия в «Ералаше» артист сыграл в картинах «Весенняя Олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», однако связывать жизнь с кино не стал: окончил училище, отслужил в армии, а затем работал сантехником.