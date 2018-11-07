Путин прибыл в Петропавловск на форум сотрудничества РФ и Казахстана

13:45 | 9.11.2018

Путин прибыл в казахстанский Петропавловск, где в пятницу примет участие в форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Путин и глава Казахстана Назарбаев выступят на пленарном заседании форума, а также посетят выставку, посвящённую туризму. Кроме того, президентам двух стран презентуют ракетно-космический комплекс «Байтерек», передает РИА «Новости».