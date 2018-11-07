Природный пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии

13:42 | 9.11.2018

Лесной пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии, пишет газета Sacramento Bee. По оценкам экстренных служб, уничтожено около двух тысяч строений. В населённом пункте жили около 27 тысяч человек. В связи с угрозой распространения огня в районе была объявлена эвакуация, передает russian.rt.com. Город находится в северной части штата Калифорния в 220 километрах от Сан-Франциско. Следующим городом на пути лесного пожара будет Чико с населением 93 тысячи человек, отмечает «Эхо Москвы».