Экс-глава штаба РВСН усомнился в эффективности российской системы «Мертвая рука»

10:45 | 9.11.2018

Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994–1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете «Звезда» объяснил, почему российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться бесполезной в случае военного конфликта, передает РИА «Новости».



Есин заявил, что после возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) система «Периметр» может потерять свою эффективность. Он подчеркнул, что, хотя система функционирует и прошла модернизацию, российская сторона сможет запустить только те ракеты, которые «выживут» после первого удара «агрессора».



По мнению Есина, в случае развертывания в Европе баллистических ракет средней дальности, нарушающих действующий Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), у американцев «появится возможность нанести поражение основной массе наших развернутых в европейской части страны ракетных средств, а оставшиеся перехватить на траектории их полета с помощью системы ПРО, сообщает lenta.ru.



«Но, если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет. Если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара», – добавил Есин.