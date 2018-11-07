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Россия и мир


10:38 | 9.11.2018

В Госдуме прокомментировали предложение лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста РФ

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал предложение лишить российского актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после того, как он дал интервью украинской радиостанции, передает РИА «Новости». По словам Бортко, свое звание актер получил за талант, а не за свои высказывания.

Как напоминает lenta.ru, 1 ноября Ефремов сказал в интервью киевской радиостанции «Новое время», что Россия находится в «имперском мороке», добавив, что страна при этом не является «империей зла».

После этого член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Манукян предложил лишить актера звания заслуженного артиста России.

© «Вечерние Ведомости»

 


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