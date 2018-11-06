Польша подписала долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа из США

16:55 | 8.11.2018

Польская энергетическая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в течение 24 лет. Об этом сообщается на сайте PGNiG. Договор рассчитан на 23 года — до 2042-го. В первые три года Польша получит 0,73 миллиарда кубометров газа, затем еще 39 миллиардов кубометров. В сообщении PGNiG не указана цена — отмечается лишь, что она конкурентоспособная, сообщает lenta.ru.



Как передает РБК, министр энергетики США Рик Перри на встрече с польским президентом Аджеем Дудой назвал подписание контракта с Польшей на поставки СПГ «великим днем для Европы», передает Niezalezhna.pl. «Диверсификация источников энергии — источник развития польской экономики», — подчеркнул министр.