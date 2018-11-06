Россия и мир
16:55 | 8.11.2018
Польша подписала долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа из США
Как передает РБК, министр энергетики США Рик Перри на встрече с польским президентом Аджеем Дудой назвал подписание контракта с Польшей на поставки СПГ «великим днем для Европы», передает Niezalezhna.pl. «Диверсификация источников энергии — источник развития польской экономики», — подчеркнул министр.
© «Вечерние Ведомости»
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