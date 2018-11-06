Путин прибыл в столицу Казахстана на саммит ОДКБ

16:48 | 8.11.2018

Путин прибыл в Астану, где состоится саммит ОДКБ. Отмечается, что на полях саммита планируется подписать около 20 различных совместных документов. Также лидеры стран, входящих в Организацию, обсудят кандидатуры на пост генсека.



Кроме того, в пятницу Путин вместе с президентом Казахстана Назарбаевым примет участие в межрегиональном форуме двух стран.