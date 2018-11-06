Московский аэропорт Шереметьево начал принимать регулярные рейсы из Дамаска

16:31 | 8.11.2018

Московский аэропорт Шереметьево начал обслуживать регулярные рейсы в Дамаск сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Первый рейс столичный аэропорт принял 7 ноября. Об этом говорится в сообщении Шереметьево. Отмечается, что рейсы по маршруту Дамаск — Шереметьево — Дамаск будут выполняться раз в неделю, по средам.



В аэропорту подчеркнули, что полеты из Москвы в Дамаск и обратно будет выполнять самолет Airbus A320, в котором предусмотрено 144 места экономкласса и 12 мест бизнес-класса, передает РБК.