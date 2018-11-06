В результате стрельбы на студенческой вечеринке в Южной Калифорнии погибли 12 человек

16:27 | 8.11.2018

При стрельбе на студенческой вечеринке в Южной Калифорнии погибли 12 человек. Устроивший стрельбу найден мертвым. Он был нейтрализован полицией, заявил мэр города Саузенд-оукс Эндрю Фокс, передает «Эхо Москвы».



Стрельба произошла в баре Borderline, где проходила студенческая вечеринка. По сообщениям СМИ, неизвестный произвел не менее тридцати выстрелов. Как отмечает ABC 7, мужчина также использовал дымовую шашку внутри бара. В полиции не исключают, что это мог быть теракт.