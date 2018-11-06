Петербург назвали самым протестным городом России

16:21 | 8.11.2018

Специалисты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) опубликовали рейтинг самых протестных городов России. Первое место занял Петербург. В 2018 году в городе на Неве прошло 2526 акций, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на доклад «Рост протестной активности в России».



Помимо Петербурга больше всего протестов в 2018 году прошло в Ростовской области, Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Москве и Волгоградской области. Меньше всего протестных акций зафиксировано в Чечне, Туве, Ингушетии, Мордовии, Адыгее, Калмыкии, а также на Чукотке, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и Тверской области.



Как отмечает mr7.ru, большая часть протестных акций в России в 2018 году связана с увеличением в стране пенсионного возраста. Больше всего акций протеста провела КПРФ. На второй строчке оказались акции протеста, которые связаны с оппозиционером Алексеем Навальным.