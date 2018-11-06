В МИД подсчитали число введенных США санкций в отношении РФ

16:15 | 8.11.2018

Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что с 2011 года США 62 раза вводили антироссийские санкции. Об этом она рассказала в ходе брифинга. «С 2011 года США вводили против России разные ограничения и запреты уже 62 раза. Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью», — сказала Захарова.



Напомним, ранее США заявили о своих намерениях начать второй этап санкций против РФ по делу Скрипалей после 6 ноября.