Пассажиров потерпевшего аварию самолета Ан-2 эвакуировали вертолетом в Архангельск

16:09 | 8.11.2018

Пассажирский самолет Ан-2 при жесткой посадке под Архангельском получил многочисленные повреждения, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем оборвалась. Самолет был обнаружен с воздуха в 50 километрах от Архангельска в лесу по маршруту следования.



Как отмечает РИА «Новости», вертолет Ми-8 уже эвакуировал 11 пассажиров самолета Ан-2 с места экстренной посадки в лесном массиве.