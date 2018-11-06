Журналист телеканала CNN лишился пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом

12:59 | 8.11.2018

Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после его общения с Дональдом Трампом на пресс-конференции в среду, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что причина приостановки действия аккредитации Акосты в том, что он на пресс-конференции «распускал руки в отношении девушки», которая работает стажёром в Белом доме.



Телеканал CNN, в свою очередь, выступил с заявлением, что «непрекращающиеся нападки президента на прессу зашли слишком далеко».