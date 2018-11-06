Решивший питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, саратовский депутат похудел на пять килограммов

12:54 | 8.11.2018

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал РИА Новости, что за две недели «министерской диеты» похудел на четыре-пять килограммов, но продолжает эксперимент даже в командировке. «Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — признался он. Бондаренко пояснил, что питается, в основном, крупами и овощами.



Как напоминает «Эхо Москвы», в октябре министр труда Саратовской области Наталья Соколова в ходе дискуссии с Бондаренко сказала, что можно прожить, питаясь на 3,5 тысячи рублей в месяц. На предложение попробовать самостоятельно пожить на эту сумму чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку. Бондаренко сказал, что попробует провести эксперимент.