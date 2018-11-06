Московский ЦСКА второй раз проиграл «Роме» в Лиге чемпионов

12:49 | 8.11.2018

Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл команде «Рома» из Италии со счетом 1:2 в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра прошла в Москве. В первой встрече команд, прошедшей в Риме в рамках 3-го тура, армейцы проиграли 0:3, напоминает Р-спорт.



Сейчас ЦСКА с четырьмя очками занимает третье место в подгруппе. Решающим для ЦСКА станет гостевой матч с мадридским Реалом 12 декабря.