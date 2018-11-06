В Норвегии в результате столкновения танкера и фрегата пострадало семь человек

12:44 | 8.11.2018

В результате столкновения фрегата «Хельге Ингстад» и танкера «Сола ТС» у побережья Норвегии пострадало семь человек. На борту фрегата находилось более 130 человек. Предположительно, именно это судно потеряло управление. На борту танкера находятся 23 человека. Угрозы затопления судна нет, отмечает «Эхо Москвы».