ВВС США запустили баллистическую ракету Minuteman III

12:28 | 8.11.2018

ВВС США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как отмечает РБК, запуск был проведен с базы Вандерберг в Калифорнии 6 ноября в 23:01 (в 10:01 мск 7 ноября). Целью испытания была проверка точности и надежности системы. Ракета успешно поразила намеченную цель, расположенную в Тихом океане.



Как напоминает РИА «Новости», Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство прекратили. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.