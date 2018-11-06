Суд оставил под арестом полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

12:16 | 8.11.2018

Верховный суд Башкортостана 8 ноября рассмотрел апелляционные жалобы бывших полицейских, которых подозревают в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя.



Мера пресечения для начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука, бывшего начальника Кармаскалинского отдела полиции Салавата Галиева и экс-полковника полиции Эдуарда Матвеева осталась без изменений. В СИЗО они пробудут до 31 декабря текущего года.



Как напоминает kp.ru, в ночь на 30 октября 23-летняя Гульназ подверглась насилию со стороны троих своих начальников. В данный момент все трое задержаны по статье 132 УК РФ.