Украинские власти предостерегли Европу от участия в строительстве «Северного потока – 2»

12:04 | 8.11.2018

Парламент, правительство и президент Украины предостерегают Европу от участия в российском строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает life.ru. «Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку», – добавил он. Кроме того, Парубий предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины для ее защиты от России.



Как напоминает РБК, «Северный поток – 2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год.