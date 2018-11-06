Дональд Трамп отправил в отставку министра юстиции Джеффа Сешнса

11:20 | 8.11.2018

Генпрокурор США Джефф Сешнс в среду подал на имя президента страны Дональда Трампа прошение об отставке, сообщает агентство Associated Press. И. о. генпрокурора США пока будет занимать глава канцелярии ведомства Мэтью Уайтекер.



«Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! Постоянная замена будет объявлена позднее», – уже написал Дональд Трамп в Twitter-аккаунте.



Как напоминает «Эхо Москвы», все последние месяцы американский президент выражал недовольство деятельностью главы надзорного ведомства, который взял самоотвод в части руководства расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. В одном из своих «твитов» Трамп назвал генпрокурора «бесчестным».