Петр Порошенко потребовал, чтобы представители РПЦ возвращались в Россию

11:16 | 8.11.2018

Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви на Украине делать нечего, и призвал ее представителей возвратиться в Россию. Такое мнение он высказал на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», передает РИА «Новости».



«Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Русскую православную церковь на Украине?» — сказал Порошенко. Он также выразил надежду на то, что церковные иерархи на Украине проведут «объединительный» собор без отсрочек, сообщает gazeta.ru.