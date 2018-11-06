Вячеслава Цеповяза из «банды Цапков» поместили в штрафной изолятор

11:05 | 8.11.2018

Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом рассказала РИА «Новости» председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.



Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз в арестантской форме жарит шашлыки, ест икру и крабов. В этой истории обещали разобраться в прокуратуре и СК, напоминает «Эхо Москвы».