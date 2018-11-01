В Госдепе США сообщили о планах ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

15:42 | 7.11.2018

Госдепартамент США заявил, что не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии, и намерен ввести второй пакет санкций в отношении Москвы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Reuters.



«Россия не выполнила требования США в рамках дела об отравлении Скрипалей. Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций», — подчеркнула Науэрт.



Как напоминает «Эхо Москвы», в конце августа США объявили о новом пакете санкций против России. Это связано с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. В Вашингтоне предупредили о готовности ужесточить санкции, если Россия не даст гарантий неприменения химического оружия в будущем.