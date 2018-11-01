Минэнерго и ФАС обязали подписать соглашение с нефтяными компаниями о ценах на топливо

14:39 | 7.11.2018

Медведев подписал постановление, в котором обязал Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации рынка топлива. По мнению Медведева, таким образом отношения между нефтяниками и правительством будут поставлены на легальную основу и правительство будет следить, как эти соглашения исполняются.



Накануне, 6 ноября, сообщалось, что согласно договоренностям с правительством до конца марта для компаний установили четкие лимиты для цен. Например, до января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке ограничена 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля.



Несмотря на предварительные договоренности, еще 6 ноября оптовые цены на бензин в ходе торгов 6 ноября выросли в среднем на 1,4 процента, отмечает lenta.ru.