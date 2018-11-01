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Россия и мир


14:34 | 7.11.2018

В Китае построили самый глубокий в стране подводный тоннель метро

В Китае завершено строительство самого глубокого в стране подводного тоннеля метро, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа. Туннель длиной 8,1 километра частично проходит под толщей морской воды, он соединяет восточную и западную части города Циндао в провинции Шаньдун, сообщила компания China Railway No.3 Engineering Group.

Тоннель стал самым глубоким из подводных морских тоннелей на материковой части Китая, а его глубочайшая точка располагается на отметке 88 метров под уровнем моря, сообщили инженеры. Строительство тоннеля началось в 2015 году. Он является частью линии метро, соединяющей центр Циндао с районом Хуандао, передает regnum.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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