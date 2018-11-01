Военный грузовик протаранил жилой дом на севере Японии

14:28 | 7.11.2018

Военный грузовик врезался в жилой дом на севере Японии. О происшествии сообщает информационное агентство Kyodo. В результате ЧП часть дома обрушилась. Никто из его жильцов не пострадал.



Автомобиль вёз коммуникационное оборудование на базу военно-воздушных сил самообороны Японии в городе Мисава. По факту произошедшего полиция проводит расследование.