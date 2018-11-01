Монголию назвали самой грязной страной мира

14:18 | 7.11.2018

Монголия возглавила рейтинг экологически неблагополучных стран в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Numbeo. Специалисты оценивали в основном степень загрязнения воздуха и воды. За Монголией следует Афганистан, Мьянма, Бангладеш, Нигерия, Египет и Вьетнам.



Самыми «чистыми» оказались Финляндия, Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия. Россия в рейтинге расположилась на 48-м месте из 102, отмечает MK.ru.