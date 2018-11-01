В ФСБ заявили, что предотвратили теракты во время чемпионата мира по футболу в 2018 году

14:12 | 7.11.2018

ФСБ сумела предотвратить теракты, которые могли произойти в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает «Советский спорт». Об этом рассказал директор ФСБ России Бортников. Как информируется, террористы могли использовать беспилотники.



Как напоминает championat.com, чемпионат мира – 2018 прошёл минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России. Триумфатором турнира во второй раз в своей истории и впервые с 1998 года стала сборная Франции, в финале мундиаля обыгравшая Хорватию.