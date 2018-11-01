ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Агросоюз»

10:36 | 7.11.2018

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Агросоюз», говорится в сообщении регулятора. По состоянию на 1 октября данная кредитная организация занимала 198-е место в российской банковской системе по величине активов, отмечает life.ru.