В Конгресс США впервые избрали женщин-мусульманок

10:32 | 7.11.2018

Две женщины-мусульманки от штатов Миннесота и Мичиган впервые избраны в Конгресс США, сообщает в среду Huffington Post. Это мичиганский демократ Рашида Тлаиб и Ильхан Омар, кандидат от Демократической фермерско-рабочей партии Миннесоты. До этого только два мусульманина-мужчины избирались в палату представителей.



Как напоминает «Интерфакс», на прошедших во вторник выборах будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Помимо этого, будут избраны губернаторы в 36 штатах.