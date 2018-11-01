Во ФСИН прокомментировали фото с Цеповязом, поедающим икру и крабов в колонии

10:27 | 7.11.2018

В пресс-службе УФСИН России по Амурской области прокомментировали появившееся в Сети фото Вячеслава Цеповяза, приговорённого к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущёвская Краснодарского края.



После публикации на сайте газеты «Комсомольская правда» фотографий Цеповяза, где он сидит за столом и ест крабов и шашлыки в колонии, Управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. «Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году», – говорится в тексте ФСИН.



Как напоминает lenta.ru, Цеповяз – один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990–2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.