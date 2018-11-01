Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


10:27 | 7.11.2018

Во ФСИН прокомментировали фото с Цеповязом, поедающим икру и крабов в колонии

В пресс-службе УФСИН России по Амурской области прокомментировали появившееся в Сети фото Вячеслава Цеповяза, приговорённого к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущёвская Краснодарского края.

После публикации на сайте газеты «Комсомольская правда» фотографий Цеповяза, где он сидит за столом и ест крабов и шашлыки в колонии, Управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. «Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году», – говорится в тексте ФСИН.

Как напоминает lenta.ru, Цеповяз – один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990–2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:04 | 7.11.2018
Следователи проводят проверку о нецелевом расходовании средств департаментом молодежной политики Свердловской области

13:49 | 7.11.2018
Московский «Крокус Сити Холл» останется позади: Евгений Куйвашев побывал на стройке конгресс-центра в Екатеринбурге

13:42 | 7.11.2018
На рекультивацию челябинской свалки потратят три миллиарда рублей

13:40 | 7.11.2018
Учащимся челябинского лицея устроили технотур по предприятиям РМК

13:36 | 7.11.2018
В Екатеринбурге талантливая молодежь посоревнуется в создании чат-ботов и других сервисов

13:27 | 7.11.2018
Более 50 тысяч свердловчан посетили площадки «Ночи искусств»

13:19 | 7.11.2018
В следующий этап конкурса управленцев «Лидеры России» прошли почти 1300 представителей Пермского края

13:16 | 7.11.2018
Олег Грехов проходит фигурантом по уголовному делу о получении взятки

12:51 | 7.11.2018
Глава аппарата думы Екатеринбурга ушла в отставку

12:42 | 7.11.2018
«Шериф» из Полевского, находящийся под следствием, уходит на пенсию

12:30 | 7.11.2018
Минтранс Пермского края учредил новое бюджетное учреждение

12:27 | 7.11.2018
С начала 2018 года водители пассажирского транспорта стали виновниками 82 ДТП

12:22 | 7.11.2018
В Перми состоится День иностранного студента

12:07 | 7.11.2018
В Екатеринбурге осудили «чёрного риелтора», вынудившего пенсионерку съехать с квартиры

11:42 | 7.11.2018
Прокуратура: решение о сносе дома ради строительства нового зала филармонии не принято

11:10 | 7.11.2018
«Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов о снеге с дождём

11:04 | 7.11.2018
Оперативники ФСБ проводят обыски в кабинете начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова

10:40 | 7.11.2018
Евгений Куйвашев передал муниципалитетам автомобили скорой помощи и ФАПы

10:33 | 7.11.2018
Свердловский депутат обратился к прокурору с просьбой провести аудит в ведомстве Глацких

10:10 | 7.11.2018
В Каменском ГО из-за нарушений пожарной безопасности закрыли Дом культуры и клуб

09:53 | 7.11.2018
В Берёзовском при пожаре погибла женщина

09:40 | 7.11.2018
Минувшей ночью на улице Союзной от пожара пострадали три автомобиля

09:19 | 7.11.2018
В Ревде водителя, повторно севшего за руль пьяным, осудили на реальный срок

06.11.2018

22:18 | 6.11.2018
Штангист из Чусового Артем Окулов завоевал золото чемпионата мира

21:12 | 6.11.2018
Губернатор Свердловской области встретился с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге

21:01 | 6.11.2018
Депутат из Екатеринбурга предложил сократить расходы на образование

20:52 | 6.11.2018
В Екатеринбурге пройдет бой между Шлеменко и Аскемом

20:46 | 6.11.2018
На постройку нового биатлонного центра в Екатеринбурге потратят 168 миллионов рублей

20:30 | 6.11.2018
В Екатеринбурге снова ожидается похолодание

18:28 | 6.11.2018
Беспилотники будут следить за сохранностью лесов Пермского края

18:19 | 6.11.2018
В Перми начинается реконструкция улицы Революции

18:00 | 6.11.2018
Останется только мороженое и печать: к 2022 году в Екатеринбурге ликвидируют ларьки

17:18 | 6.11.2018
За два месяца ИГЖН помогла вернуть жителям Пермского края 3,308 млн рублей за коммунальные услуги

17:13 | 6.11.2018
Прикамье вошло в пятерку регионов-лидеров по поддержке социально ориентированных НКО

17:05 | 6.11.2018
Население Прикамья задолжало за теплоэнергию свыше 2 млрд рублей

17:03 | 6.11.2018
На Урале будут судить охотника, по ошибке застрелившего мужчину

17:00 | 6.11.2018
В Первоуральске из больницы эвакуировали 70 человек

16:40 | 6.11.2018
Полиция нашла водителя, который скрылся после наезда на велосипедистку в Атиге

16:20 | 6.11.2018
Следователи начали проверку в отношении бывшего кандидата в депутаты Екатеринбургской гордумы – директора ЕМУП

16:07 | 6.11.2018
В Свердловской области проходит Всероссийский турнир по самбо

15:41 | 6.11.2018
В Екатеринбурге разыскивают 11-летнюю девочку

15:16 | 6.11.2018
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Владиславу Рябухину

14:58 | 6.11.2018
Перед судом предстанет директор компании, занимавшейся строительством социального жилья в посёлке Мартюш

14:56 | 6.11.2018
Руководство Зауралья и собственник курганского аэропорта ведут переговоры с «Аэрофлотом»

14:43 | 6.11.2018
Опыт Челябинска по внедрению муниципальной реформы распространят на другие города

14:41 | 6.11.2018
Дорога в Чурилово будет переделана дорожниками за свой счёт

14:39 | 6.11.2018
В Перми открылся крупнейший детский технопарк в Приволжском федеральном округе

14:19 | 6.11.2018
За три дня с улиц уральской столицы вывезли 1 630 тонн снега

14:08 | 6.11.2018
Пермяков научат, как защитить себя от земельных споров

14:06 | 6.11.2018
Свердловчанин, сбросивший собутыльника с балкона, отправится в колонию на 11 лет


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 