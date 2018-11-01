Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержала полиция Монако

10:23 | 7.11.2018

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба «Монако», взят под стражу по запросу прокуратуры Монако, сообщает французская газета Le Monde. По информации издания, в апартаментах бизнесмена в жилом комплексе La BelleEpoque в Монте-Карло прошли обыски.



Издание уточняет, что расследование в отношении миллиардера открыто по фактам «коррупции и торговли влиянием».