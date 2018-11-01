Дональд Трамп оценил итоги промежуточных выборов в США

10:11 | 7.11.2018

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал предварительные итоги промежуточных выборов, которые проходили в стране 6 ноября. По его мнению, итоги выборов оказались успешными. «Огромный успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!» — написал американский лидер.



Как отмечает MK.ru, представители Республиканской партии Соединенных Штатов займут 52 места в верхней палате американского Конгресса, тем самым сохраняя большинство за собой.