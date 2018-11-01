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Россия и мир


16:32 | 6.11.2018

В Москве арестовали 14-летнего школьника, подозреваемого в изготовлении бомбы

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу школьника, самостоятельно сделавшего бомбу, которую он хранил дома, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Ранее сообщалось, что 14-летний московский школьник, который, по предварительной версии, общался с так называемым архангельским подрывником, был задержан в рамках уголовного дела о «незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ст. 222.1 УК РФ) и о «незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств» (ст. 223.1 УК РФ).

У него дома на улице Свободы (северо-запад города) было изъято самодельное взрывное устройство. Где и для чего он планировал использовать бомбу, не сообщается, передает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


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